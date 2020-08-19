Vali koronavirüsteki asıl tehlikeyi böyle açıkladı: En büyük risk kaynağı orası

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de korkunç yüzünü gösterdi.

İçişleri Bakanlığı ölümcül salgınla ilgili 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu bir genelge gönderdi.

Genelge doğrultusunda, şehirde denetime çıkan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Koronavirüse karşı vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyaran Günaydın, mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi.

"En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor"

Amaçlarını ceza yazmak değil farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet etmeliyiz" dedi.

"En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor" ifadelerini kullanan Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bu mücadelede zaman zaman kentin çeşitli yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimlerimizi yapıyoruz. Bizlerin amacı ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşlarımız açıklanan kurallara uymalıdır. Kayseri ile ilgili önümüzdeki günlerle alakalı kısıtlama söz konusu değil. Düğünlerle ile ilgili sabit ekiplerimizi görevlendirdik. Düğünlerimizde biraz daha dikkatli olursak Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet etmeliyiz. En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor. Düğünlerdeki riski minimize ettiğimiz takdirde çok rahat bir konuma geleceğiz. Düğünlerde süreyi 3 saat olarak belirledik. Düğün sırasında kesinlikle temaslı oyunlar olmamalıdır. Düğün salonu sahiplerine bu konular broşürlü olarak anlatıldı. Düğünler konusunda hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Düğünlere gidenler çok fazla kalmadan maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek düğün yerlerinde bulunmalıdır"