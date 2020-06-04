"Vali Hanım Çileği" ile kadınların yüzü güldü

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Vali Hanım Çileği" projesi kapsamında yetiştirilen ve halk arasında proje adıyla anılan San Andreas çileğiyle kadınlar da üretimde aktif rol alıyor.

Muğla ve ilçelerindeki kırsal kesimde yaşayan çok sayıda kadın, 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor.

Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın yaklaşık 9 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor.

Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor.

- Birçok kadına istihdam sağlandı

Vali Esengül Civelek, AA muhabirine, Muğla'yı iki yıl önce tanıştırdıkları San Andreas türü çilekten çok iyi verim elde edildiğini, bunun kentin yeni bir tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Üreticilerin çileğin veriminden çok memnun kaldığını anlatan Civelek, çileğe turistik işletmelerden de yüksek talep geldiğini bildirdi.

Civelek, çileğin lezzeti, aroması, kalitesi ve verimliliğiyle yeni marka ve değer yaratacak bir tarımsal ürün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın alın teriyle sulanan bu ürün, birçok kadınımıza istihdam yarattı. Artık tezgahlarda aranan bir ürün oldu. Üreticinin gelir seviyesi arttı. Çilek lezzetinin yanı sıra dayanıklılığıyla adından söz ettiriyor. Muğla Valiliği tarafından iki yılda 1 milyon 617 bin 500 çilek fidesi 134 üreticiye hibe edildi. Bu fideler 301 dekar alanda kullanıldı. Proje kapsamında kurulan bahçelerde dekarda yaklaşık 5-6 ton ürün alınıyor. Sezonda ortalama 10 liradan, çilek sezonu dışında verim alınan aylarda ise 20 liradan alıcı buluyor."

- Çileğin patentini aldı

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki çilek tarlasında ilk hasadını eşinin desteğiyle yapan üretici Hüseyin Serim ise çilek ekiminin artmasıyla bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirleri ile yaşam standardının yükseldiğini bildirdi.

Vali Hanım Çileği'ni kurumsallaştırabilmek için çalışma başlattığını vurgulayan Serim, şunları kaydetti:

"Çileğin raflarda, reçel, komposto ve diğer şekillerde yer alması için çaba gösteriyorum. Geçen yıl Vali Hanım Çileği'nin patentini aldım. Bu patentle markalaştık. Çileğin en büyük özelliği, aroması yüksek, doğal çam ormanları arasında yetişiyor. Biz Muğla'nın küçük bir mahallesinden dünyaya yayılarak adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Hedefim burada 150 dönüm alanda üretim yapıp, ihracatı gerçekleştirmek. Vali Hanım artık bizim çilek anamız oldu."

- Kadınlarla çalışmak ayrı mutluluk

Eşiyle tarlada çalışan Gülseren Serim ise yaptıkları çilek hasadında evde oturan kadınları tarlaya çektiklerini söyledi.

Kadınlarla tarlada bir arada çalışmanın ayrı mutluluk olduğunu anlatan Serim, "Çilek bizim için neşe kaynağı oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla köydeki kadınlarla tarlada buluşup, ürünleri topluyoruz. Burada hem çalışıp para kazanıyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Fatma Çizme ise iki yıldır çilek tarlasında çalıştığını, aile bütçesine büyük oranda katkı sağladığını belirtti.

İşçilerden Ayten Karaman ise köylerinde çilek yetişmeye başlayınca birçok kadın gibi kendisinin de tarlada çalışmaya geldiğini vurgulayarak, "Artık köydeki kadınlar evde değil tarlada. Bu hepimizi çok mutlu etti. Bizlere bu imkanı sunan Valimize çok teşekkür ediyorum. Cebimize para giriyor ve her istediğimi de alabiliyorum." diye konuştu.