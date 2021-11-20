Vali Hacıbektaşoğlu Eruh ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Siirt Ak Parti İl Başkanı Av. Ekrem Olgaç, Eruh Belediye Başkanı Cehver Çiftçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram ile birlikte Eruh ilçesine bağlı Tünekpınar, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Dikboğaz, Yokuşlu ile il merkezine bağlı Kemerli Köylerinde, vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorun ve talep dinledi.

İlk olarak Tünekpınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köyün sorunlarını vatandaşlardan dinledi. Köyde yapımına başlanan konut inşaatlarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra sırasıyla, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Dikboğaz, Yokuşlu ve Kemerli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Dadaklı Köyünde Bahar Toprak adlı bir vatandaşla görüştü.

Bahar Toprak adı vatandaşımız kendisine ait yapımı devam eden konutu için Çimento yardımı talep etmesi üzerine, Vali Hacıbektaşoğlu, Toprak’ın talebi olan yüz torba Çimento’nun kendisine verileceğini belitti.

Dağdöşü köyünde de vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, Köy sakinlerinin Cirav dağında yayla, bağ/bahçe ve hayvancılık işlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi için yol talep etmeleri üzerine, İl Özel İdaresi yetkililerine talimat vererek, bu ihtiyacın karşılanacağını belitti.

Dağdüşü köyünde incelemelerine devam eden Vali Hacıbektaşoğlu, 1995 yılında Kıble Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanarak, gazi olan Resul Ertaş’ı evinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Köy gezilerinde vatandaşların sorunlarını çözmek için yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, yereldeki sorunların en kısa zamanda çözüleceğini belirterek, halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları ve refah düzeylerini daha da yükseltmektir." dedi.

“Köy Çocuklarının Vali Amca Sevinci”

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret ettiği köylerde karşılaştığı köy çocukları ile sohbet edip, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Çocukların sevinçlerini paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla dikkat çekti.

Vali Hacıbektaşoğlu son olarak, Kemerli Köyünü ziyaret ederek, 9 Eylül 2017 tarihinde eli kanlı terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit edilen Mehmet Salih Arslan’ın ailesini ve yakınlarını ziyaret etti. Ailenin acılarını paylaştı.