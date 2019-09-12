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Vali Güzeloğlu, aşure ikramı programında vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, aşure ikramı programında Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:22
Vali Güzeloğlu, aşure ikramı programında vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, aşure ikramı programında Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Misafirhanede kalan vatandaşlarla selamlaşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesinin hasta yakınları için açtığı misafirhanede olduklarını, bugün hem kendilerine bir merhaba demek, hem de aşure ayı, muharrem ayı içerisinde bulundukları için ikramlarda bulunmak istediklerini söyledi. Kerbala’da Hazreti Hüseyin’in şehit edildiği o büyük acının yaşandığı ay içerisinde olunduğunu belirten Vali Güzeloğlu, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Bu ayın geleneğinde aşureyi sizlerle paylaşıyoruz. Ama esasen de yerinde sizleri bir görelim. Bu tesisimizi bir ziyaret edelim, sizlere bir geçmiş olsun diyelim dedik. Burada arkadaşlarımızın çabası da, gayesi de sizlere hizmet etmek. Diyarbakır’da tedavi görürken hem hastanede hem üniversite de sıkıntılarınızı en aza indirmek, katkı vermek. Bu noktada çabamızı sürdüreceğiz, biz gayretimizi insana ait her meselede en üst düzeyde sergileyeceğiz. Milletin bütün kaynaklarını sizlere hizmet olarak döndürmeye gayret edeceğiz. Amacımız bu. Her bir kuruşu harcarken, her bir kuruşu kullanırken bu düsturla hareket edeceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim sizlere hizmet etmeyi nasip eylesin. Çokta büyük bir kapasitemiz var. Diyarbakır’a tedavi için gelen, gerek ilçelerimizden gelen, gerekse çevre illerden gelen, gerekse Türkiye’nin her tarafından vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bir otel konforunda burada onları ağırlamak ücretsiz kahvaltıyla birlikte. Allah kimseyi hasta eylemesin, ama hasta edince de sahipsiz eylemesin. Devlet bu anlamda belediye sizlerin yanında sahip çıkma noktasında. Buradan da bir çağrı yapalım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 300’ü aşkın yatağıyla vatandaşlarımızın emrinde” diye konuştu.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun açıklamalarının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:22
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