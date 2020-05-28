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Sağlık

Vali Günaydın, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’deki koronavirüs test ve vaka oranını paylaşarak, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:58:43 -
Vali Günaydın, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’deki koronavirüs test ve vaka oranını paylaşarak, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin" uyarısında bulundu.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bugünkü koronavirüs test/vaka oranı 4.9 Kayserimizin oranı 1.7 Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin, tedbirlere ve kurallara kararlılıkla uymaya devam ediyoruz" uyarısında bulundu.

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