“Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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PTT AŞ, Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Özel seri için Ankara’da ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.
Türk tarihinin önemli savaşlarından Mohaç Meydan Muharebesi, 500’üncü yılında özel bir filateli serisiyle anılıyor. PTT AŞ tarafından hazırlanan anma pulu ile ilk gün zarfı 29 Ağustos itibarıyla koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.
PTT AŞ, 29 Ağustos 2026 tarihinde “Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” konulu 45 TL (50 x 90 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilk gün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait ‘filateli.gov.tr web’ adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde “Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500.Yılı 29.08.2026 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.