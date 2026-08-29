  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul CHP kaosunu yaşıyor! İETT faciasının hemen ardından bu kez 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz BBP Genel Başkanı Destici'den Netanyahu'ya sert tepki: Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! "Şeytantepe Belgeseli"nde MASAK devrede Fransa alevlere teslim oldu! Yangınların faturası dudak uçuklattı tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Biri avukat dört kişi gözaltına alındı
Aktüel Yeter ki götürün afiyet şeker olsun: İstanbul’daki başıboş köpeklere Çinliler talip
Aktüel

Yeter ki götürün afiyet şeker olsun: İstanbul’daki başıboş köpeklere Çinliler talip

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeter ki götürün afiyet şeker olsun: İstanbul’daki başıboş köpeklere Çinliler talip

İstanbul’un yıllardır kanayan yaralarından biri haline gelen başıboş köpek sorunu, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımın ardından yeniden tartışma konusu oldu.

İstanbul’un yıllardır kanayan yaralarından biri haline gelen başıboş köpek sorunu, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımın ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada Çin vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin, İstanbul sokaklarındaki başıboş köpeklerin Çin’e götürülerek tüketilmesini önerdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, Türkiye’de başıboş köpek sorununa ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

 

İstanbul sokakları köpeklerin yaşam alanı değil

Türkiye’nin özellikle büyükşehirlerinde yıllardır büyüyen başıboş köpek sorunu; vatandaşların güvenliği, çocukların parklarda rahatça oynayabilmesi ve sokakların kamu düzeni açısından ciddi bir mesele haline gelmiş durumda.

Her yıl vatandaşların köpek saldırıları nedeniyle yaralanması, bazı vakaların ise ölümle sonuçlanması, sorunun daha fazla ertelenemeyeceğini ortaya koyuyor.

Hayvanların korunması elbette önemli. Ancak bu durum, milyonlarca insanın güvenliğinin ikinci plana atılmasını gerektirmiyor. Sokakların başıboş köpeklerden arındırılması ve hayvanların kontrol altına alınması konusunda etkili ve kalıcı bir çözüm uygulanması gerekiyor.

 

“Köpekleri Çin’e gönderelim” tartışması

Sosyal medyada yayılan paylaşımda, İstanbul’daki başıboş köpeklerin Çin’e gönderilerek tüketilmesi yönündeki ifadeler tartışma konusu oldu.

Paylaşımın gerçek sahibi, bağlamı ve söz konusu kişinin gerçekten Çin vatandaşı olup olmadığı konusunda bağımsız bir doğrulama bulunup bulunmadığı ise ayrıca araştırılmayı bekliyor.

Ancak ortaya atılan bu öneri, Türkiye’deki başıboş köpek meselesinin ulaştığı boyutu bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye’nin ihtiyacı olan, sokakların köpek sürülerinin kontrolüne bırakılması değil; insan güvenliğini önceleyen, hayvanların da refahını gözeten ciddi ve uygulanabilir bir düzenlemedir.

Vatandaşlar yıllardır aynı soruyu soruyor: Çocukların, yaşlıların ve sokakta yürüyen insanların güvenliği daha ne kadar ertelenecek?

Başıboş köpek meselesinde artık günü kurtaran uygulamalar yerine, sorunu kökten çözecek adımların atılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…
Gündem

AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım…

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı
Gündem

AK Parti yeniden yükselişe geçti! Dört ayrı anketten aynı sonuç çıktı

Siyasetin nabzını tutan dört farklı araştırma şirketinin haziran ve temmuz sonuçları AK Parti açısından dikkat çekici bir yükselişi ortaya k..
İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi
Teknoloji

İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji birikimi ve altyapı gücüyle, hayatın her alanına değer katan çalışmalarını sü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23