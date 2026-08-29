Yeter ki götürün afiyet şeker olsun: İstanbul’daki başıboş köpeklere Çinliler talip

İstanbul’un yıllardır kanayan yaralarından biri haline gelen başıboş köpek sorunu, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımın ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada Çin vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin, İstanbul sokaklarındaki başıboş köpeklerin Çin’e götürülerek tüketilmesini önerdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, Türkiye’de başıboş köpek sorununa ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

İstanbul sokakları köpeklerin yaşam alanı değil

Türkiye’nin özellikle büyükşehirlerinde yıllardır büyüyen başıboş köpek sorunu; vatandaşların güvenliği, çocukların parklarda rahatça oynayabilmesi ve sokakların kamu düzeni açısından ciddi bir mesele haline gelmiş durumda.

Her yıl vatandaşların köpek saldırıları nedeniyle yaralanması, bazı vakaların ise ölümle sonuçlanması, sorunun daha fazla ertelenemeyeceğini ortaya koyuyor.

Hayvanların korunması elbette önemli. Ancak bu durum, milyonlarca insanın güvenliğinin ikinci plana atılmasını gerektirmiyor. Sokakların başıboş köpeklerden arındırılması ve hayvanların kontrol altına alınması konusunda etkili ve kalıcı bir çözüm uygulanması gerekiyor.

“Köpekleri Çin’e gönderelim” tartışması

Sosyal medyada yayılan paylaşımda, İstanbul’daki başıboş köpeklerin Çin’e gönderilerek tüketilmesi yönündeki ifadeler tartışma konusu oldu.

Paylaşımın gerçek sahibi, bağlamı ve söz konusu kişinin gerçekten Çin vatandaşı olup olmadığı konusunda bağımsız bir doğrulama bulunup bulunmadığı ise ayrıca araştırılmayı bekliyor.

Ancak ortaya atılan bu öneri, Türkiye’deki başıboş köpek meselesinin ulaştığı boyutu bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye’nin ihtiyacı olan, sokakların köpek sürülerinin kontrolüne bırakılması değil; insan güvenliğini önceleyen, hayvanların da refahını gözeten ciddi ve uygulanabilir bir düzenlemedir.

Vatandaşlar yıllardır aynı soruyu soruyor: Çocukların, yaşlıların ve sokakta yürüyen insanların güvenliği daha ne kadar ertelenecek?

Başıboş köpek meselesinde artık günü kurtaran uygulamalar yerine, sorunu kökten çözecek adımların atılması bekleniyor.