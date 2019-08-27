Vali Erin’den çocuklar için talimat

Pazar günü akşam saatlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sokakta çalışan çocuklara duyarsız kalmadı.

Resmi görevlerinin dışında kalan tüm zamanını vatandaşlarla geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Pazar günü akşam saatlerinde kentin en kalabalık yeri olan Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı’nda esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, yol üzerinde mendil satan ve flüt çalarak para toplamaya çalışan çocuklara rastlayınca, onlarla sohbet etti. Ellerinden tuttuğu çocuklarla bir süre yürüyen ve sohbet eden Vali Erin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü arayarak, sokakta çalışan çocukların ailelerine götürülmesini ve yakından takip edilmeleri talimatını verdi.

Sokakta çalışan çocukların aileleri ile görüşülmesini ve okula devam durumlarının titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Erin, küçük çocukların bu şekilde çalışmasının önüne geçilmesi için de aileleri uyardı.