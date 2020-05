Vali Erin şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle Şanlıurfa’daki şehit annelerini ziyaret ederek gününü kutladı.

19 Ağustos 2012 tarihinde Şırnak’ta vatani görevini yaparken şehit düşen Mustafa Çiftçi’nin Paşabağı Mahallesindeki ailesini ziyaret eden Vali Erin, şehit annesi Fatma Çiftçi’nin anneler gününü kutlayarak, bazı hediyeler takdim etti. Daha sonra Bozova ilçesi Sızan Mahallesine geçen Vali Erin, burada da 25 Mart 2020 tarihinde Şırnak’ta şehadete ulaşan Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın annesi Emine ve babası Mehmet Karataş ile bir süre sohbet etti. Şehit annesi Emine Karataş’ın anneler gününü tebrik eden Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Erin’e şehit ailelerini ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hasan Bilici de eşlik etti.

Tüm şehit annelerine mektup

Korona virüs salgın riski nedeniyle şehit annelerine yaptığı ziyaret sayısını sınırlı tutan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, il genelindeki şehit annelerine ulaştırılmak üzere bir mektup yazdı. Görevli personeller tarafından tüm şehit annelerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Abdullah Erin’in hediyeleri ile birlikte ulaştırılan mektupta, “Değerli Annemiz, ayaklarının altına cennet serilen, gözünden çok sakındığı kahraman evladı sonsuz cennette Peygamberlere komşu olan mübarek insan. Bugün Anneler Günü ve senin şehit verdiğin evladının yerine koymanı istediğimiz milyonlarca evladın adına sana bu mektubu yazmak istedik. Ey başımızın tacı, değerli şehidimizin annesi, annemiz. Ölümsüzlüğe, makamların en yücesine ulaşan ve Peygamberimizin komşuluğu şerefine nail olan kahraman evladının yokluğundan duyduğun acıyı bir an olsun unutmadığını biliyoruz. Aziz şehidimiz adına milyonlarca evladın olarak senin, ailemizin ve milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve ay yıldızlı al bayrağımızın ebediyen göklerde dalgalanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızdan emin olmanı istiyoruz. Sadece tekrarlamak istiyoruz ki, senin kaybettiğin evladının yerini bugün milyonlarca evladın almıştır. Ve bu evlatların, senin akan gözyaşlarını dindirmek, acılarını hafifletmek, yüzünü güldürmek için her an emrine amadedir. Şehit kardeşimizin emaneti olarak bizlere yürekten inanmanı, en küçük sıkıntına bile tahammülümüz olmadığını, makamının, tüm milletimizin başının üstünün olduğunu belirterek, ayaklarının altındaki cennete ulaşmamıza vesile olması ümidiyle dualarını bekliyor, hürmetle ellerinden öperek anneler gününü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.