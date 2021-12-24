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Yerel Vali Erin, kale çevresinde inceleme yaptı
Yerel

Vali Erin, kale çevresinde inceleme yaptı

Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Hz.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:57 -
Vali Erin, kale çevresinde inceleme yaptı

Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu mağaranın yer aldığı tarihi turistik alanlarda yapılacak planlamalar devam ederken, Vali Abdullah Erin bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgedeki incelemelerine Balıklıgöl yanında bulunan Aynzeliha Gölü ve parkından başlayan Vali Erin, daha sonra gecekondulardan arındırılarak yeşil alana dönüştürülen kale eteği ve Çift Kubbe Mezarlığı bölgesine geçti. Burada yapılması gereken düzenlemeler hakkında yetkililere talimat veren Vali Erin, Dergah Camii’nde kıldığı akşam namazının ardından bölgeden ayrıldı.

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