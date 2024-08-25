Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri mevkinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle meşelik alanda yangın çıktı. Uşak Valisi Turan söndürme çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.



Vali Ergün, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak; “Şu anda iki taraftaki yangın da aslında alan meşelik olduğu için örtü yangını şeklinde devam ediyor. Çevre illerde yangın olmamasının da avantajıyla her iki yangına gündüz 8 helikopter ve 4 uçak olmak üzere 12 hava aracı, bunun yanında 24'ü arazöz olmak üzere toplam 95 araç ve 271 personel müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerin itfaiyeleri de destek veriyor.” dedi.

Vali Ergün, herhangi bir yerleşim yerinin boşaltılmadığı söyleyerek “Geçen haftaki yangına göre bizim için daha basit bir yangın diyebiliriz. Çünkü tepe yangını değil en azından. Yer ve örtü şeklinde devam ediyor. Şu anda tahliye ettiğimiz, boşalttığımız bir yerleşim yeri yok. Bizim için şu anda tehlike oluşturacak herhangi bir yerleşim yeri de söz konusu değil. Hep birlikte alanda takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alıp, söndürürüz. Rüzgarın akşam şiddetli esmesi aslında çok azalmış olan yangını tekrar alevlendirdi. Hep birlikte kontrol altına almak için uğraşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu haberi sizlerle paylaşırız.” dedi.

Vali Ergün, bölgedeki incelemelerin ardından Davutlar köyünü ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.