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Vali Epcim ve Başkan Pekmezci, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:58
Vali Epcim ve Başkan Pekmezci, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu.


Merkezde kalanların bayramlarını tebrik eden Vali Epcim ile Başkan Pekmezci, yaşlılardan her hangi bir istekleri olup olmadıklerını sordu. Ziyareti dolayısıyla yaptığı açıklamada yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmak istemediklerini ifade eden Vali Epcim, “İnşallah görevimiz esnasında sizleri değişik vesilelerle ziyaret ederiz. Sizlerle birlikte hayatı ve güzellikleri paylaşmaya çalışırız. Bizlere ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız.” dedi.


Vali Epcim, merkez sakinlerine huzurlu ve sağlıklı yaşam dileğinde bulunarak, “Hepimizin bildiği gibi bayramlar bir arada olmak için güzel vesilelerdir. Allah-ü Teala’nın insanlara bahşettiği güzel zaman dilimleri. Hikmet ve irfan dolu zamanlar. Bu vesileyle bugün sizlerle bir aradayız. Bundan sonraki yaşamınızda sizlere Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.


Yaşlılarla bir süre sohbet eden Vali Epcim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu’dan bilgi alarak ziyaretini sonlandırdı.


Ziyarete Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:58
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