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Vali Epcim ve Başkan Pekmezci belediye yatırımlarını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi’nin yatırımlarını incelediler.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:13
Vali Epcim ve Başkan Pekmezci belediye yatırımlarını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi’nin yatırımlarını incelediler.


İncelemelerine ilk olarak Bayburt’u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi Projesinden başlayan Vali Epcim ve Başkan Pekmezci burada Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve proje teknik ekibinden bilgi aldılar.


Tarım Yerleşkesi’nde bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra Katı Atık Depolama Tesisi’ne geçen Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada da tesis müdürü Samet Gülhan ve ilgili personel tarafından tesis işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiler.


İncelemeleri kapsamında son olarak Belediyenin en önemli projelerinden biri olan Güneş Enerjisi Santrali’ne geçtiler. Tesis Müdürü Bülent Erdaş’tan yapılan çalışmalar ve tesis hakkında bilgi alan Vali Epcim ve Başkan Pekmezci daha sonra buradan ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:13
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