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Vali Elban: “Biz mekan olarak yer değiştiriyoruz, gönül olarak ayrılmıyoruz”

Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vedalaşarak Ağrı’dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:22:07 -
Vali Elban: “Biz mekan olarak yer değiştiriyoruz, gönül olarak ayrılmıyoruz”

Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vedalaşarak Ağrı’dan ayrıldı.


3 yıldır Ağrı’da görev yapan ve Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban, valilik binası önünde düzenlenen veda programında kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vedalaştıktan sonra yeni görev yeri olan Adana’ya doğru yola çıktı.


Veda programında yaptığı konuşmasında sadece mekan olarak yer değiştirdiğini, gönül ve ruh olarak ayrılmadığını ifade eden Vali Elban, “Üç yıl önce Ağrı Valiliğine atanmıştım. Adana Valiliğine atanmam nedeniyle de aradaki üç yıllık görev süremi tamamladım ve ayrılıyorum. Rabbim inşallah bizi bu aziz halka karşı mahcup etmemiştir. İnşallah hakkıyla görevimizi yapmışızdır. Ümit ediyorum ki burada olduğum süre içerisinde onların bir nebze ıstırabını dindirmiş, sunduğumuz hizmetlerin biraz daha kalitesini artırmışızdır diye ümit ediyorum. Bu dönem bizim için çok huzurlu, mutlu ve keyif aldığımız bir dönem oldu. Onun için buradan ayrılırken bu kadar alışkanlıklar bu kadar dostluklardan sonra mutlaka bir hüzün ve insanın içerisinde bir burukluk oluyor. Onun için çok fazla bir şeyde söylemek zor oluyor kelimeleri ifade etmek. Ancak biz mekan olarak yer değiştiriyoruz. Ağrı dan gönül olarak ruh olarak ayrılmıyoruz. O yüzden bunu da bir mekan değişikliği olarak görüyorum. Ayrılık olarak da görmüyorum” şeklinde konuştu.

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