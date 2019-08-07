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Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam anlamında sanayi sitemiz, bizim için çok önemli"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yapımı devam eden3.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09
Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam anlamında sanayi sitemiz, bizim için çok önemli"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yapımı devam eden3. Kısım Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Kadir Ekinci, yapımı tamamlandığında 501 iş yeri ile Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden biri olması planan 3’üncü Kısım Sanayi Sitesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Ekinci, Bingöl-Muş karayolunun 11. Km’sinde yapımı devam eden projenin imalat ve tamirat sektöründen işletmeleri bir araya getireceğini belirtti.


Mevcut sanayi sitelerinin yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan bu projenin kentin kalkınmasından istihdamına büyük bir öneme sahip olduğuna değinen Vali Ekinci,"Küçük sanayilerin, memlekete önemli katkılar sağladığını biliyorum. Hem hizmet hem istihdam anlamında sanayi sitemiz, bizim için çok önemli. Bu anlamda Valilik ve Belediye olarak sizlerin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız. Projenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


31 Ekim 2021’de tamamlanması planlanan projenin sektörel olarak 184 adet Mobilya İmalatı ve Tamiratı, 137 adet Oto Tamirciliği,129 adet Metal İşleri, 36 adet PVC ve Alüminyum Doğrama, 15 adet Çini ve Seramikçilik olmak üzere toplamda 501 iş yeri olacağı belirtildi.


Vali Kadir Ekinci’ye Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Enes Üçgül, TSO Başkanı Mahmut Ayas, OSB Müdürü Nurullah Çiftçi ve FKA İl Koordinatörü İsa Telimen eşlik etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09
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