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Vali Ekinci, “Her insanımız hizmetin en iyisini hak etmektedir”

Dinine, rengine ve memleketine bakılmaksızın her insanın hizmetin en iyisini hak ettiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,"Zaten bizlerin asli görevi de insanımızı merkeze alarak politikalar geliştirmek, yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretebilmektir” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Vali Ekinci, “Her insanımız hizmetin en iyisini hak etmektedir”

Dinine, rengine ve memleketine bakılmaksızın her insanın hizmetin en iyisini hak ettiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci,"Zaten bizlerin asli görevi de insanımızı merkeze alarak politikalar geliştirmek, yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretebilmektir” dedi.


Vali Kadir Ekinci, vatandaşları makamında ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.Vali Ekinci daha sonra açıklamalarda bulundu.


Her insanın değerli olduğunu dile getiren Vali Kadir Ekinci, “Bizim inancımızda her insan ayrı ayrı biriciktir. Onun için dinine, rengine, memleketine bakılmaksızın her insanımız hizmetin en iyisini hak etmektedir. Zaten bizlerin asli görevi de insanımızı merkeze alarak politikalar geliştirmek, yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretebilmektir. Vatandaşımızın devletinden memnuniyeti ana meselemizdir. Bütün çabalarımızı bu yönde teksif ediyoruz. Elbette bazı sorunların çözümü zamana bağlı olarak gerçekleşecektir. İnşallah bu minval üzere buluşmalarımız devam edecek ve çözüm odaklı yaklaşımlarla vatandaşımızın buraya taşıdığı sorunları ilk elden değerlendirecek ve ilgili kurumlarımıza yönlendireceğiz. İnsanımızın derdine deva olabilmek, müşkülüne çözüm bulmak en büyük mutluluğumuz olacaktır” diye konuştu.


Vali Ekinci, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçevelerde karşılanması noktasında, kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları noktasında talimat verileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
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