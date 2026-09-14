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Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

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IHA Giriş Tarihi:

Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

Çorum’da kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Akçicek köyünde 64 yaşındaki Z.P, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

#2
Foto - Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

Buradan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Z.P, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#3
Foto - Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

Z.P'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Akçicek köyüne getirildi.

#4
Foto - Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti

Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Z.P'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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