Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti
Çorum’da kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’da kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Akçicek köyünde 64 yaşındaki Z.P, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.
Buradan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Z.P, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Z.P'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Akçicek köyüne getirildi.
Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Z.P'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
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