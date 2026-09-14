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Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

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Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

Büyük umutlarla Trabzonspor'la gelen ancak ilk 11'de fırsat bulamayan Samet Akaydin büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Beklediği fırsatı bir türlü yakalayamayan oyuncu devre arasında gitmek istiyor.

#1
Foto - Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

Çaykur Rizespor’a veda ettikten sonra büyük umutlarla Trabzonspor’a imza atan milli stoper Samet Akaydin, bordo-mavili ekipte aradığını bulamadı.

#2
Foto - Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

Transfer olduğu günden bu yana teknik heyetin gözüne girmekte zorlanan tecrübeli savunmacı, adeta kulübeye hapsoldu.

#3
Foto - Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

Bordo-mavili formayla şu ana kadar sadece 2 karşılaşmada görev alabilen ve sahada yalnızca 33 dakika kalabilen 32 yaşındaki milli stoperin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı

Milli takımdaki yerini de riske atmak istemeyen Samet Akaydin'ın, düzenli forma giyebileceği ve ilk 11 garantisi alabileceği bir takıma gitmek için devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı iddia edildi.

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