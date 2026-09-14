Pontus'un ortadan kaldırılması ve Balkanlar'daki Osmanlı hakimiyetinin güçlendirilmesinin ardından Mehmet, Roma seferi için hazırlıklarını sürdürürken Papalık da Osmanlı ile Akkoyunlu Devleti'ni karşı karşıya getirecek bir plan kuracak. Yeni sezonda Mehmet'in oğulları Bayezid ve Mustafa da gelişmelerin merkezinde yer alacak. Karasu'nun iki yakasında birbirlerinden habersiz ilerleyen şehzadeler, kendileri için hazırlanan bir tertibin içine çekilecek.