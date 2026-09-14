  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TRT'den Kimsenin tahmin edemeyeceği katkı: Şekeri dengeliyor, bağırsakları çalıştırıyor! Tek başına üzerine katın Çorum'da kene kabusu: Isırılan kadın hayatını kaybetti MİT ve Narkotik’ten dev operasyon: 'Üniversiteli Hayalet Baron' çökertildi! 9 yıllık kaçış Sarıyer'de bitti Kaan Ayhan Wilfried Singo İlkay Gündoğan... Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Dengeleri altüst edecek imza Trabzonsporlu Samet Akaydin şoku yaşadı Osimhen, Lemina, Singo ve Günay… Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu belli oldu 3 yıl sonra ilk sıra arkadaşı: İlayda’nın yalnızlığı Şerifenur’la bitti Ondan bir şey gizlenmiyor: Burnuyla hepsini tek tek ortaya çıkarıyor!
Medya
6
Yeniakit Publisher
TRT'den

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

TRT'den

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Mehmed: Fetihler Sultanı" yeni sezonuyla yarından itibaren ekranlara dönüyor.

#1
Foto - TRT'den

TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. TRT, dizinin hayranlarına yaptığı açıklamayla güzel haberi verdi.

#2
Foto - TRT'den

Konstantiniyye'nin fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişleten Sultan Mehmet'in hikayesini konu alan dizinin yeni sezonunda, Fatih Sultan Mehmet'in hedefleri Roma'ya yönelirken devletin doğusunda ortaya çıkan gelişmeler yeni bir mücadeleyi beraberinde getirecek.

#3
Foto - TRT'den

Pontus'un ortadan kaldırılması ve Balkanlar'daki Osmanlı hakimiyetinin güçlendirilmesinin ardından Mehmet, Roma seferi için hazırlıklarını sürdürürken Papalık da Osmanlı ile Akkoyunlu Devleti'ni karşı karşıya getirecek bir plan kuracak. Yeni sezonda Mehmet'in oğulları Bayezid ve Mustafa da gelişmelerin merkezinde yer alacak. Karasu'nun iki yakasında birbirlerinden habersiz ilerleyen şehzadeler, kendileri için hazırlanan bir tertibin içine çekilecek.

#4
Foto - TRT'den

Öte yandan Uzun Hasan'ın önüne gelen haber, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Konstantiniyye'de Roma seferinin hazırlıklarını sürdüren Mehmet ise Osmanlı ile Akkoyunlu Devleti arasında çıkabilecek bir çatışmanın yanı sıra kardeşler arasında yaşanabilecek bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

#5
Foto - TRT'den

Yeni sezonda, Roma seferi hazırlıkları, Papalık'ın Osmanlı-Akkoyunlu hattındaki planları ve şehzadeler Bayezid ile Mustafa etrafında gelişen olaylar dizinin ana hikayesini oluşturacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı
Ekonomi

Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı

Rusya ile Ukrayna savaşı ve Hürmüz Boğzı'nda yaşanan kriz devam ederken Moskova'dan flaş Türkiye hamlesi geldi. Rusya, Türkiye'ye olan kısı..
Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki stratejik ve ..
Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?
Gündem

Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Kadir Mısıroğlu’nun ilk baskısı 1966’da yayımlanan “Yunan Mezalimi” kitabını gündeme t..
Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi
Gündem

Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi

Bölgeyi yıllardır savaş ve saldırılarla istikrarsızlaştıran İsrail, şimdi Körfez ülkelerine “güvenlik” satmaya hazırlanıyor. İsrail Havacılı..
Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız:
Kadın - Aile

Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız:

Genç bir görünüm kazandıran aspirin-limon maskesini mutlaka deneyin. Efsanevi maske sosyal medyada ilgi gördü. Sivilcelere adeta direnerek g..
Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Sağlık

Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!

13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde uzmanlardan hayati bir haber geldi! Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi organların..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23