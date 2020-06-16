Vali Deniz Rektör Ataç ve Başkan Çerçi’ye veda etti

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek vedalaştı.

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye veda ziyareti gerçekleştiren Vali Deniz, Manisa’da görev yaptığı süre içerisinde uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Vali Deniz, Manisa’dan güzel anılarla ayrıldığını dile getirirken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi ise Ahmet Deniz’e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonunda Başkan Çerçi, Vali Deniz’e günün anısına tablo hediye etti.

Rektör Ataç’a ziyaret

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Ataç’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İpek Özunan, Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve Prof. Dr. Ramazan Gökbunar da eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ataç, Manisa’da görev yaptığı süre boyunca gerek şehre, gerekse üniversiteye yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı Vali Deniz’e teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Deniz ise, kendisi için Manisa’nın ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, görevi boyunca şahsına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı Rektör Ataç ve üniversite personeline teşekkür ederek üniversiteye başarı dileklerini sundu.

Ziyaretin sonunda Rektör Ataç, Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz’e hediye takdiminde bulundu.