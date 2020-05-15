  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası
için kalan
Aktüel

Vali Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı caddede incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:55:24 -
Vali Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı caddede incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, maskesiz gezmenin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile maskesiz girişin yasaklandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hassas olmalarını istedi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Manisa’da vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve bulvarlara maskesiz giriş yasaklandı. Vali Ahmet Deniz de yasak kapsamında olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Deniz, sosyal mesafe ve maske takmanın önemini anlattı. Vatandaşlardan Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyen, alınan her kararın toplum sağlığını korumak için olduğunu vurgulayan Vali Deniz, tedbir ve kararlara uymayanlar için cezai işlemler yapıldığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı