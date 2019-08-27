Vali Deniz, 2019-2020 futbol sezon açılış törenine katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen 2019-2020 Futbol Açılış Töreninde hakemler ile bir araya geldi.

Törene Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı,MerkezHakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜFAD Manisa İl Başkan Yardımcısı Ersoy Arslan, TÜFAD Manisa Genel Sekreteri Cemil Uğur, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa FK Teknik Direktörü Levent Devrim ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yusuf Ertem Katıldı.

Spor camiası ve hakemler ile bir araya gelmekten dolayımemnuniyetini belirten Vali Ahmet Deniz,hakemliğin bütün spor dallarında önemli bir yeri olduğunu ayrıca hakemlerin yaptıkları görevin zor olduğunu ifade etti. Vali Deniz, 2019-2020 futbol sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sporculara ve hakemlere başarılar diledi.

Törende, spora destek verenler, bir üst göreve terfi eden ve göreve yeni başlayan hakemlere plaket ve kokartları Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende ayrıca, İzmir TFFHGD Şubesi tarafından, yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay’ın adına düzenlenen futbol turnuvasının anısına annesi Mürüvvet Kanbay’a kupa verildi.

Kokart ve plaket töreni sonrasında hakemler ve protokol üyeleri arasında futbol maçı yapıldı.