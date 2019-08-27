0553 313 94 23

Vali Deniz, 2019-2020 futbol sezon açılış törenine katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen 2019-2020 Futbol Açılış Töreninde hakemler ile bir araya geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 16:08
Vali Deniz, 2019-2020 futbol sezon açılış törenine katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen 2019-2020 Futbol Açılış Töreninde hakemler ile bir araya geldi.


Törene Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı,MerkezHakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜFAD Manisa İl Başkan Yardımcısı Ersoy Arslan, TÜFAD Manisa Genel Sekreteri Cemil Uğur, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa FK Teknik Direktörü Levent Devrim ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yusuf Ertem Katıldı.


Spor camiası ve hakemler ile bir araya gelmekten dolayımemnuniyetini belirten Vali Ahmet Deniz,hakemliğin bütün spor dallarında önemli bir yeri olduğunu ayrıca hakemlerin yaptıkları görevin zor olduğunu ifade etti. Vali Deniz, 2019-2020 futbol sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sporculara ve hakemlere başarılar diledi.


Törende, spora destek verenler, bir üst göreve terfi eden ve göreve yeni başlayan hakemlere plaket ve kokartları Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.


Törende ayrıca, İzmir TFFHGD Şubesi tarafından, yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay’ın adına düzenlenen futbol turnuvasının anısına annesi Mürüvvet Kanbay’a kupa verildi.


Kokart ve plaket töreni sonrasında hakemler ve protokol üyeleri arasında futbol maçı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşine baltayla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi
    1. Eşine baltayla saldıran sanığın..
    2. TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi..
    3. "THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"
    4. Bayburt Üniversitesi akademik ve idari..
    5. İstanbul'da okul servisi ücreti belli..
    6. Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği..
    7. Açık öğretim lisesinden tasdikname..
    8. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    9. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    10. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    11. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    12. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    13. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    14. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    15. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    16. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    17. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    18. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    19. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    20. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    21. Ampute futbolda fikstür çekildi
    22. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    23. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    24. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    25. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    26. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    27. Fikret Orman yeniden aday
    28. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    29. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    30. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’