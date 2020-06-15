  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Demirtaş’tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:38:34 -
Vali Demirtaş’tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirtti.


Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizdeki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebi, vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirli olmamasıdır. Maske takıp, sosyal mesafenizi koruyup, el hijyenine dikkat ederek uyacağınız “3 altın kural” hayati önem arz etmektedir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı