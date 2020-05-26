Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların desteğiyle salgının Adana’daki yayılma hızını düşürdüklerini, yine onların desteğiyle bu virüsten tamamen kurtulacaklarını söyledi.

Adana’da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ile cuma namazlarının kılınmasına ara verilmesinin ardından 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cami ve mescitlerde belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği kararının alınmasıyla il genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlendi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile il müdürlerinin katıldığı toplantıda 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camiler ve alanlar belirlenip konuyla ilgili Adana genelinde yapılması gereken hazırlıklar ve çalışmalar tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Uyulması gereken kurallar

Vali Yardımcısı Zafer Öz, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda; cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağını, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağını; sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı/bilgilendirmelerin kolluk görevlileri ve müftülükler tarafından yapılacağını söyledi.

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceği; cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağı, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılmasının sağlanacağını belirten Öz; camilerde ortak kullanım alanlarını asgari düzeyde tutulması için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağını, abdest gibi ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmelerin/uyarıların müftülüklerce yapılacağını; camilerde bireysel veya cemaatle namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olduğunu, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin sağlanacağını veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanıma sunulacağını; cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanacağı ve cemaatin fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanacağını belirterek katılımcılara yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Cami ve alanlar duyurulacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise pandemi sürecinde ilk günden beri alınması gereken tüm tedbirleri titizlikle belirleyip uyguladıklarını ve Adana’da elde edilen başarılı tablonun da yapılan bu çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Biliyorsunuz ki virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınacak. Toplantımızda bu kararla ilgili ilimizde yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız tüm faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde ele aldık” dedi.

İl genelinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınacağı camiler ve alanların kaymakamlıkların internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile muhtarlar ve ilçe müftülükleri aracılığıyla duyurulacağını belirten Vali Demirtaş şunları kaydetti:

"Bu konuda herhangi bir aksaklığa yer verilmeyeceğine ve herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Adanalı hemşehrilerimizden de bu konuda titiz davranmalarını ve rehavete kapılmadan salgına karşı belirlenen tüm kurallara riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz. Elde ettiğimiz başarı hepimize ait. Vatandaşlarımızın desteğiyle salgının ilimizdeki yayılma hızını düşürdük. Yine onların desteğiyle inşallah bu virüsten tamamen kurtulacağız.”