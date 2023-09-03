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Yerel Vali Coşkun ilçe ziyaretlerine Sarayköy ve Buldan’dan başladı
Yerel

Vali Coşkun ilçe ziyaretlerine Sarayköy ve Buldan’dan başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 08:22:00 -
Vali Coşkun ilçe ziyaretlerine Sarayköy ve Buldan’dan başladı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretlerine Sarayköy ve Buldan’dan başladı.

Kısa bir süre önce Denizli’deki görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun, Sarayköy ve Buldan ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Sarayköy ilçesine giden Vali Coşkun, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'tan ilçenin genel durumu ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Coşkuni Sarayköy ilçe ziyaretinde esnaf ve vatandaşlar ile hasbihal ederek, bereketli kazançlar diledi.

 Sarayköy ilçe ziyaretinin ardından Buldan ilçesine geçen Vali Ömer Faruk Coşkun, Buldan Kaymakamı Tayfun Deli ve Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'ten ilçenin genel durumu ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buldan Yenicekent’teki Tripolis Antik Kenti’ni ziyaret eden Vali Coşkun, Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman’dan antik kent ile ilgili bilgiler aldı.

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