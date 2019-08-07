Vali Çağatay’dan 8 Ağustos mesajı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’inci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır.Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum” dedi.