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Aktüel

Vali Bilmez’in ’Anneler günü’ mesajı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ’Anneler günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:06:34 -
Vali Bilmez’in ’Anneler günü’ mesajı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ’Anneler günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez mesajında, “Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını, fedakârlıkları ile bir arada tutan, sevgisiyle huzur ortamına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün; onlara vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat, affediciliğin ve fedakârlığın pınarı annelerimizin yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olduğumuzu gösterme günüdür. Annelik; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak, onları mutlu etmek hepimizin görevi olmalı, hayatımız boyunca yanı başımızda istediğimiz, güven ve desteğini aradığımız yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği değeri, bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla değeri biçilemeyen başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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