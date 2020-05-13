Vali Bilmez’den Engelliler Haftası mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, toplumumuzun azımsanmayacak bir parçasını oluşturan engellilerimizin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturduğu önemli bir haftadır. Unutulmaması gerekir ki her insan bir engelli adayıdır. Hepimizin bunun bilincinde olması ve onların sorunlarına bu bilinç ve duyarlılıkla yaklaşması gerekir. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu önemli ve anlamlı haftanın toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlaması ümidiyle tüm engelli kardeşlerimiz ve ailelerine en kalbi duygularımla sevgi ve muhabbetlerimi sunarak; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.