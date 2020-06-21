Vali Bilmez ve eşi, şehit babalarını yalnız bırakmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez’le birlikte ‘Babalar Günü’ dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ilk olarak 2 Temmuz 2012 yılında Van’da depremzedelerin kaldığı Vizontele Konteyner Kenti’nin güvenliğini sağlarken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Murat Dilmaç’ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin annesi Aynur ve babası Celalettin Dilmaç tarafından karşılanan Vali Bilmez ve Meral Bilmez, şehidin babası Celalettin Dilmaç’ın “Babalar Günü”nü kutladı. Şehidin babası Celalettin Dilmaç’a sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Bilmez, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Burada bir süre şehidin ailesiyle görüşen Vali Bilmez ile Meral Bilmez çifti ziyaretlerini tamamladı.

Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez bir sonraki ziyaretlerini 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Soner İdil’in ailesine gerçekleştirdi. Şehidin ailesi tarafından karşılanan Vali Bilmez ile Meral Bilmez çifti, bu anlamlı günde şehit ailelerinin yanında olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaretlerde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Meral Bilmez çiftine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da eşlik etti.