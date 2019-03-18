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Vali Bektaş’tan EMKO’ya tam not

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta yaptığı üretim ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yayınladığı ilk 500 şirket arasında yer alan EMKO’yu gezdi ve üretimi yerinde inceledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:11
Vali Bektaş’tan EMKO’ya tam not

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak’ta yaptığı üretim ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yayınladığı ilk 500 şirket arasında yer alan EMKO’yu gezdi ve üretimi yerinde inceledi.


Zonguldak Valisi Sn. Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Furkan Karakurt, Emko Entegre Kombi Radyatör Üretim Tesislerini ziyaret ettiler. Vali Bektaş ve heyete EMKO Fenni Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay ve ekibi eşlik ederken Vali ve Rektör, Emko Entegre kombi ve radyatör üretim tesislerinde kurumsallığın ön plana çıktığını gördüklerini ifade ederek çok beğendiklerini vurguladılar.



"Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz"


Demir ve çeliğin öneminden bahseden Vali Erdoğan Bektaş, bölgenin çelik endüstrisi alanında yeni ürünler üretmesi gerektiğini vurguladı. EMKO’nun istihdam açısından da önemine değinen Vali Erdoğan Bektaş, “Devletimiz şimdiye kadar ki olduklarından daha fazla bu dönemde üreticinin yanında hem İŞKUR ile çalışan destekleri hem değişik alanlarda yeni bütçelerle KOBİ destekleri, Ajans destekleri gibi desteklerle her zaman üreticinin yanında olmaya devam edecek” dedi.



"İstihdamı artıracağız"


Emko Entegre kombi radyatör üretim tesislerinde üretilen ürünlerin 60 ülkeye ihracat edildiğini söyleyen EMKO Fenni Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, “Dünya pazarında payı almak dünyadaki bilindik markalar arasında girmek ve konumunu muhafaza etmek hatta günden güne daha da artırmak Emko için çok önemli. Emko yapmış olduğu çalışmaları daha da ileriye götürerek dünyada kalıcı pazarını korumak istiyor. Örnek şu an Çin’e yüksek oranda panel radyatör ve kombi satışı yapılıyor. Yeni dönemde yapacağımız yatırımlarla daha çok iş imkanı sağlayacağız ve istihdam artışına destek olacağız” dedi.



"Doğalgaz verilmemesi işleri ve ihracatı aksatıyor"


Üretim ve istihdam açısından doğalgazın önemine dikkat çeken EMKO Fenni Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, “Emko fabrikası bugün bölgemizde üretimi yapan tek yerli kombi fabrikası bunun yanında da ülkemizin sayılı yerli kombi fabrikalarındandır. Fakat halen üretim tesislerinde doğalgaz verilmeyince işleri ve ihracatı aksatıyor. Üretimi sıkıntıya sokuyor. Hem yetkililer de iyi bir doğalgaz tüketicisinden mahrum kalıyor. Çok yakınlarından geçen doğalgaz hattından Emko’ya da hat çekilmesini istiyoruz. İstihdam ve üretimin artırılması açısından olmazsa olmazımız doğalgazdır” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:11
  1. doğa

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