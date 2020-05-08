Vali Baruş’tan başarılı trafikçilere teşekkür belgesi

Bu yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında, görevlerinde başarı gösteren Emniyet ve Jandarma trafik görevlilerine Vali Aydın Baruş tarafından teşekkür belgesi verildi.

Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen programa Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’de katılırken, burada bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, bu yılki Trafik Haftası’da korona virüs nedeniyle birçok sosyal etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Birçok karayolu üzerinde tedbirler kapsamında sürücülere yönelik bazı etkinlikleri yaptıklarını da ifade eden Baruş , “Ülkemiz genelinde İçişleri Bakanımızın talimatı ile son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar ile ölümlü ve yaralamalı kazalarda ciddi gerilemeye ulaştık. Sayı git gide azalmaya doğru gidiyor. Fakat her yıl binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığını düşünürsek alınan tedbirlerin ne kadar hassas ve üzerinde durmamız gereken bir konu olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Malatya’da da trafikte alınan tedbirler sayesinde kaza oranlarında azalma olduğunu ifade eden Baruş, her vatandaşın kişisel olarak trafik kurallarını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Programda daha sonra İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 6 trafik polisi ve Jandarma görevlisine görevlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi Vali Baruş tarafından takdim edildi.