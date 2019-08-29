Vali Ayhan, hastanede yaralıları ziyaret etti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen HES patlaması sonucu meydana gelen selde 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vali Salih Ayhan, olay yerindeki incelemelerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Vali Ayhan, yaralı Ensar Kula(35)’yı ziyaret edip olayla ilgili bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinde saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Su borusundaki patlama sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Olayda 1’i belediye işçisi 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vali Salih Ayhan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve olayla ilgili bilgi aldı. Yaralılardan Ensar Kula(35) yaşadığı dehşet dakikaları valiye anlattı. Ensar Kula, "Ne olduğunu anlamadık, bir anda kendimizi boyumuzu aşan suyun içinde bulduk. Emniyet kemeri bağlı olduğu için ben araç içinde kaldım ama kızım suda sürüklenerek gitti" dedi. Kula yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Vali yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaparak hastaneden ayrıldı.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle kapanan D-100 karayolu, ekiplerin çalışması sonucu kısmen trafiğe açıldı.