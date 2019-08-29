0553 313 94 23

Vali Ayhan, hastanede yaralıları ziyaret etti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen HES patlaması sonucu meydana gelen selde 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 04:31
Vali Ayhan, hastanede yaralıları ziyaret etti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen HES patlaması sonucu meydana gelen selde 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vali Salih Ayhan, olay yerindeki incelemelerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Vali Ayhan, yaralı Ensar Kula(35)’yı ziyaret edip olayla ilgili bilgi aldı.


Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinde saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Su borusundaki patlama sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Olayda 1’i belediye işçisi 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Vali Salih Ayhan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve olayla ilgili bilgi aldı. Yaralılardan Ensar Kula(35) yaşadığı dehşet dakikaları valiye anlattı. Ensar Kula, "Ne olduğunu anlamadık, bir anda kendimizi boyumuzu aşan suyun içinde bulduk. Emniyet kemeri bağlı olduğu için ben araç içinde kaldım ama kızım suda sürüklenerek gitti" dedi. Kula yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Vali yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaparak hastaneden ayrıldı.


Yaşanan sel felaketi nedeniyle kapanan D-100 karayolu, ekiplerin çalışması sonucu kısmen trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 04:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin askerlerinden Hong Kong'da rotasyon
    1. Çin askerlerinden Hong Kong'da rotasyon
    2. Fas'ta sel: 7 ölü
    3. Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi..
    4. Vali Ayhan, hastanede yaralıları..
    5. GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta HES kanalı..
    6. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. Husilerden Suudi Arabistan'daki..
    9. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    10. GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı
    11. Hatay’da freni patlayan kamyon 12..
    12. Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması:..
    13. Üç madencinin öldüğü patlamada maden..
    14. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    15. Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den..
    16. 5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda..
    17. İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü,..
    18. Başkan Erdoğan'dan sert tepki:..
    19. Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek..
    20. Erdoğan açıkladı: Rusya'ya boşuna..
    21. Sivas'ta HES kanalı patladı
    22. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar..
    23. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    24. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    25. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES..
    26. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri..
    27. Suudi Arabistan, Husilere ait bir..
    28. FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu..
    29. İklim aktivisti Greta Thunberg'ten..
    30. Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası