  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali Ali Yerlikaya'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı
Gündem

Vali Ali Yerlikaya'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:04:00 -
Vali Ali Yerlikaya'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

Bir süredir Şişli’de bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Topbaş’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.

Vali Yerlikaya’nın paylaşımında “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'
Siyaset

Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İP Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.
TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay