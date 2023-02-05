  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek
Gündem

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 15:56:00 -
Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23