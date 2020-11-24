Vali Ali Yerlikaya 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Büyük Türkiye hedefimize kıymetli öğretmenlerimizin çabası ve emekleriyle yetişen nesiller sayesinde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Vali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Mesajında öğretmenlerin "yüce bir vazifeye" sahip olduklarını belirten Vali Yerlikaya, öğretmenlerin koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev aldıklarını da hatırlattı.



Yerlikaya, bu fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere bir kez daha teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu önemli günde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum. İlkokul öğretmenim Hayriye Bağcı başta olmak üzere, beni yetiştiren, emek veren bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bilim, sanat, kültür ve irfanın merkezi olduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, video paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"İstanbul, resmi ve özel yaklaşık 7 bin okulumuz, 3 milyonu aşan öğrencimiz ve 161 bin 214 öğretmenimizle eğitimin de başşehri. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı, bilgi ve tecrübenizle sizler şekillendiriyorsunuz. Gözümüzün aydınlığı sevgili yavrularımızı bilgi ve sevgiyle donatan, yüce bir vazifenin, dünyanın en zahmetli sanatının, onurlu temsilcilerisiniz. İlim ve ilim öğretenlere hürmeti öğütleyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Sizler, sadece bir gün değil, her zaman kalbimizdesiniz. Dünyanın ve ülkemizin pandemiyle mücadele ettiği bugünlerde öğretmenlerimiz Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon çalışmaları ve uzaktan eğitim sürecindeki gayretleriyle salgınla mücadelemizin ön saflarında yer alıyorlar. Bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük Türkiye hedefimize kıymetli öğretmenlerimizin çabası ve emekleriyle yetişen nesiller sayesinde ulaşacağız."

Vali Yerlikaya paylaşımında ayrıca, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ve hürmetlerini sunduğunu belirterek, "En kısa zamanda öğrencilerimizin size, sizin öğrencilerimize kavuşmanız dileğiyle..." temennisinde bulundu.

