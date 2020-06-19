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Aktüel

Vali Aksoy, ziyaretlere başladı

Kocaeli Valiliğinden, Aydın Valiliğine atanan ve dün itibariyle görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy, kurum müdürlerine ziyaretlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:11:41 -
Vali Aksoy, ziyaretlere başladı

Kocaeli Valiliğinden, Aydın Valiliğine atanan ve dün itibariyle görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy, kurum müdürlerine ziyaretlerine başladı.


Vali Aksoy, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da etkisini sürdüren Kovid-19 pandemisi dolayısıyla ilk ziyaretini Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi. İlk olarak Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü makamında ziyaret eden Vali Aksoy, Aydın’daki vaka sayıları ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


Gerçekleştirilen ziyarette Vali Hüseyin Aksoy’a Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de eşlik etti.

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