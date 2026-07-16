Vali Akın ve Başkan Altay şampiyonlarla buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Valiliği konferans salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, “Liselere Geçiş Sınavı'nda ülke genelinde 452 evladımız tüm soruları doğru yapmak suretiyle 500 tam puan aldılar. Bu 452 şampiyonun 17'si de Konya'mızdan çıktı. Bu bizler adına hakikaten gurur verici. Hem sizleri yetiştiren öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hem sizlere her daim destek olan anne babalarınız hem de bu işin elbette ki aslan payı olan sizler. Her birimiz için bu tablonun gurur verici olduğunu söylemeliyim. Evet, ilimizde 17 tam puan alan 17 şampiyon çıktı ama bunun yanında sadece bir soru yanlış yapan 41 öğrencimiz, 2 soru yanlışı olan 60 öğrencimiz, 3 yanlışı olan da 71 öğrencimiz mevcut. Bu tablonun genelini değerlendirdiğimizde ve ülke genelindeki sayıya baktığımızda da önemli bir başarı elde ettiğimizi söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

“BİZİM BÜTÜN GAYEMİZ SİZLERİN EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ”

Vali Akın, eğitim alanında şartların her dönem daha da iyileştirildiğini belirterek, “Bizim bütün gayemiz sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Bugün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Milli Eğitim Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Bugün geçmişle kıyasladığınızda okullarımızdaki fiziki ortamların, laboratuvarlarımızın, sınıflardaki oturduğunuz masalardan hangi noktadan hangi noktaya geldiğimizi gayet iyi görüyoruz. Bizler sizlere en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Sizler de bunun karşılığını vermeye çalışıyorsunuz. İnşallah bu birliktelik ve bu gayret hem sizleri, hem bizleri, hem de ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Ben tekrar her birinizi tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum” diye konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ HAYATINIZDA DA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm öğrencileri gayreti dolayısıyla tebrik ederek, “Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Anne ve babalara teşekkür ediyoruz, böyle güzel hayırlı evlatlar yetiştirmişsiniz. Allah sizlerden razı olsun, inşallah çocuklarınızın hep mutlu gününe şahit olun. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, hepimizin hayatına yön veren eğitim insanları var, sizler de bu çocuklarımızın hayatına yön verdiniz. Bundan sonra onların başarılarıyla hep gururlanacaksınız” ifadelerini kullandı.

“UMUYORUZ Kİ SİZLER İLERİDE ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ GÖREVLERDE YER ALACAKSINIZ”

Konya’nın hikayesi olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Konya her zaman hem ülkemize hem dünyaya ifade edeceği şeyleri olan bir şehir. İnşallah gelecek nesilde bu çocuklarımız da bu geleneği devam ettirecekler. Belki lise hayatınızda sonrasında üniversite hayatınızda şehrimizin dışında da eğitim göreceksiniz ama Konya’mızı bu mübarek şehri, Selçuklu’nun Darülmülkü’nü, Hazreti Mevlana’nın şehrini asla unutmayın. Umuyoruz ki sizler ileride ülkemiz için önemli görevlerde yer alacaksınız. Hem ailelerinize hem şehrimize hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin diye dua ediyoruz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, başarılarınız daim olsun inşallah” dedi.

“GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN İNŞALLAH”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, birinci olan öğrencilerin büyük başarı gösterdiğini vurgulayarak, "İnşallah gelecekte Konya'mıza, ülkemize, dünyamıza çok güzel hizmetler yapan gençler olursunuz. Sizler gelecek için umudumuzsunuz. Hepinizi tekrardan tebrik ediyorum. Yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum, bize her zaman yaptığımız işlerde öncü ve destek oluyor. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Konya'da eğitime gerçekten çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bunu biz başka yerlerde anlattığımızda insanlar şaşırıyorlar. Sadece fiziki olarak değil hem akademik hem de sosyal anlamda büyük yatırımlar var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Akın, Başkan Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, sınavlarda Konya’yı gururlandıran öğrencilere hediyelerini takdim etti.