Vali Akın başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı Her ayın ilk çarşamba gününde yapılan ’halk günü toplantısı’, Vali İbrahim Akın, başkanlığında yapıldı.

Her ayın ilk çarşamba gününde yapılan ’halk günü toplantısı’, Vali İbrahim Akın, başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Akın’ın yanı sıra vali yardımcıları ve halkın yaşadığı sorunlara çözüm üretecek ilgili kurum amirleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. Vali İbrahim Akın, toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi.

Kırşehirlilerin sorunlarının imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi.

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