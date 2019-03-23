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Vali açıkladı: 500'e yakın ev depremde hasar gördü

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam'daki depremde 500'e yakın evin orta ve ağır derecede hasar gördüğünü söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:59
Vali açıkladı: 500'e yakın ev depremde hasar gördü

Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve Türk Kızılay yetkilileriyle birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Depremzedelerle görüşen Karahan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karahan yaptığı açıklamada, çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yüzünü güldürmek için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

500'e yakın ev oturulamaz durumda

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Karahan şunları kaydetti: "Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bin çadır dağıttık vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için. Kızılayımız sıcak yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından para yardımında bulunuldu. Depremzedelerin yüzü güldürülecek. Bunun için çalışıyoruz."

Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Uçarı Mahallesi'ndeki evi yıkılan Ramazan Ünlü, kahvaltı yapacakları sırada sarsılmaya başladıklarını ve hemen evden dışarıya kaçtıklarını anlattı. Evlerinin mutfak, oturma odası ve banyosunun yıkıldığını söyleyen Ünlü, "Evimizin büyük bölümü hasarlı. Depremle ortalık toz dumana karıştı. Eşyalarımızı çadırlara taşıdık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok şükür. Çadırımız güzel. Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hep beraber olalım bu yaraları saralım." diye konuştu.

Gülsüm Ünlü de deprem anında nasıl dışarıya çıktıklarını bilemediklerini belirterek, "Dışarı çıktığımda komşumun bayıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Yardımcı olduk. Komşuma yardım etmekten kendi evimizin yıkıldığını görmedim. Sonra bir baktım evim yıkılmış gitmiş. Korkudan ancak dün evime girebildim. Hasta oldum, çok üzüldüm. Başımızı sokacak evimiz yoktu. Devletimizden Allah razı olsun. Meydanda koymadı." dedi.

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:59
  1. Denizli Valisi Hasan Karahan
  2. Metin Düz
  3. Hulusi Şevkan
  4. Türk Kızılayı

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