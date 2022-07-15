Valerien Ismael'den flaş Serdar Saatçı açıklaması!

Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili konuşan Valerien Ismael, "Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ismael, kadro dışı kalan Serdar Saatçı ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Ismael açıklamalarında, "Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli Takım 'dan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz. Ceyhun Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Savunmaya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz.

Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda.

Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa, değerlendirmeye alabiliriz.

"Transferde aceleci davranmayacağız"

İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız. Transferde aceleci davranmayacağız. Takımımıza faydalı olacağına emin olduğumuz birisi çıkarsa kadromuza dahil edeceğiz.

Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında Ceyhun Bey'in önerisiyle görüşmeye başladık. Çok faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Beşiktaş'a gelme konusunda çabuk karar verdi. İspanya kampında katılacaktır diye düşünüyorum.

Her sabah 6'da kalkıyorum, bu benim rutinim. Disiplinli olmak, kendime bakmak benim en önem verdiğim hususlar çünkü ben kendime iyi bakarsam futbolcularıma da o şekilde odaklanabilirim. Benim hayat tarzım bu şekilde.

"Kale ve sol kanat bekte Türk oyuncu oynatacağız"

2 Türk futbolcunun, ilk 11'de yeri net gibi gözüküyor. Kale ve sol kanat bekte Türk oyuncu oynatacağız. 3. Türk oyuncu için kalan her bölgede oyuncumuzun olması bizim için büyük avantaj. Bizim için seçim yapmak daha kolay olacak. Kadro içinde bize esneklik şansı veren oyuncular var. Mesela Emirhan İlkhan, 6-8-10 numara oynayabiliyor. Cenk Tosun yine ön üçlünün her yerinde oynayabiliyor. Kenan'ı hem hücumda hem de kanat bekte kullanabiliyoruz. Kadromuzda çok kaliteli genç futbolcularımız var. Kural gereği en az 3 Türk oynatmamız gerekiyor ama yeri geldiğinde bu sayı 4-5'e de çıkabilir sezon içinde.

Yabancı kuralı işleri zorlaştırıyor

Yabancı kuralı, Türk kulüplerinin işini zorlaştırıyor. Kaliteyle doğrudan ilgili çünkü. En iyi Türk oyuncular, yurtdışında oynuyor. Bu durumda kulüplerin, bu futbolcuları tekrar Türkiye'ye getirmeleri gerekiyor. Ama biz yeterli kalitede oyuncuya sahibiz." ifadelerini kullandı.