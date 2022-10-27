Valerien Ismael veda etti
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş camiası için veda mesajı paylaştı.
Beşiktaş alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'le yollarını ayırdı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Ayrılığın ardından Fransız teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Valerien Ismael yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Teşekkürler Beşiktaş. Sezonun geri kalanında iyi şanslar dilerim."