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Spor Valerien Ismael "Talisca'yı unutturur" dedi ve...
Spor

Valerien Ismael "Talisca'yı unutturur" dedi ve...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, gündemine yeni bir yıldızı aldı. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:27:00 -
Valerien Ismael "Talisca'yı unutturur" dedi ve...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, gündemine yeni bir yıldızı aldı. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Kara-Kartal, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren, bonservisi Real Madrid'de olan Reiner için nabız yokluyor. Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.

BENFİCA DA ÇOK İSTİYOR

Yeni Asır'a göre; Portekiz basınına göre 20 yaşındaki Sambacı ile Benfica da ilgileniyor. İki kulüp de La Liga devini ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in de "Talisca'yı unutturur" dediği yıldız isim geçen sezon Borussia Dortmund'da 20 maça çıktı. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Reiner'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Reiner'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği belirtiliyor. 

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