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Spor

Valenciennes, Rennes'den golcü futbolcu Metehan Güçlü'yü kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:27:11 -
Valenciennes, Rennes'den golcü futbolcu Metehan Güçlü'yü kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiraladı.

Valenciennes Kulübü, 21 yaşındaki Metehan'ın bir sezonluğuna kiralanması için Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Metehan, 2018-2019 sezonunda A takımla bir lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fransa doğumlu genç futbolcu, geçen yıl Rennes'e transfer olmuştu.

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