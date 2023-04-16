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Spor Valencia zirveden ayrılmıyor
Spor

Valencia zirveden ayrılmıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-16 00:39:00 -
Valencia zirveden ayrılmıyor

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 27. golünü attı.

Süper Lig’in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının ilk golünü kaydetti. 84. dakikada Alioski’nin ortasında İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde Hanousek tarafından düşürülürken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan’ın solundan ağlara gönderdi. Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, MKE Ankaragücü ağlarına attığı golle, gol sayısını 27’ye yükseltti.

Bu sezon 24 lig maçında 27 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

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