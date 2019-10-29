Valencia Sevilla La Liga maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 11. hafta maçları başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Valencia sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Valencia Sevilla maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 11. hafta maçları başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Valencia sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Valencia Sevilla maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Valencia Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Valencia Sevilla La Liga yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.