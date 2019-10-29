  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Valencia Sevilla La Liga maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 11. hafta maçları başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Valencia sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Valencia Sevilla maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-29 18:45:00 - 2019-10-29 19:01:24
Valencia Sevilla La Liga maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 11. hafta maçları başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Valencia sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Valencia Sevilla maçı ne zaman? Valencia Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Valencia Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Valencia Sevilla La Liga  yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23