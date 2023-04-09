Valencia imzayı atıyor! Rekor ücretle hem de...

Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi kapanıyor. Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesini tamamlayacak olan futbolcu, 5 milyon euroluk mukavele ile Internacional'e imza atıyor. Enner Valencia'nın transferi için kulüp cephesinden de resmi açıklama geldi.

Enner Valencia'nın Fenerbahçe serüveni sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. Akşam'a göre; Enner Valencia'nın yeni takımı Internacional oluyor.

Fenerbahçe formasıyla gol krallığına koşan Enner Valencia, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerle bir süredir yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Ekvadorlu golcünün, Beşiktaş maçındaki protestolar sonrası Fenerbahçe'yi kafasında bitirdiği iddia ediliyor.

Öte yandan Brezilya basını, Enner Valencia'nın yeni takımını duyurdu. Habere göre Brezilya ekibi, deneyimli golcüye 2 senelik ve toplam 5 milyon euroluk sözleşme teklif etti. Enner Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun Fenerbahçe'de olduğu gibi 13 numarayı giyeceği kaydedildi.

Enner Valencia görüşmelerinin gizli sürdürüldüğü belirtilirken, Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli transfer için "Bir anlaşma olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

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Bu arada Kayserispor'dan Internacional'e transfer olan Gustavo Campanharo'nun da Enner Valencia için "Eminim bize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.