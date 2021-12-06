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Spor Valencia derbiye yetişecek mi?
Spor

Valencia derbiye yetişecek mi?

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi takımın en etkili isimlerinden olan Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia takımla çalışmalara başladı. Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:27:00 -
Valencia derbiye yetişecek mi?

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi takımın en etkili isimlerinden olan Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

Ekvadorlu hücum oyuncusu topla saha çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibi Valencia'yı 19 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

Enner Valencia, 30 Ekim’de oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ekvadorlu futbolcu 10 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

 

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