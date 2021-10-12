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Spor Valencia derbide oynayabilecek mi?
Spor

Valencia derbide oynayabilecek mi?

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia belirsizliği yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 12:09:00 - 2021-10-12 12:09:23
Valencia derbide oynayabilecek mi?

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia belirsizliği yaşanıyor.

Ekvadorlu futbolcu, milli maçların ardından uzun bir uçuş gerçekleştirecek. 31 yaşındaki oyuncu, Trabzon kafilesine hareket gününde yetişebilecek. facebookta paylaş Fenerbahçe’de, Enner Valencia’nın milli takımdan dönüşü endişe yaratıyor. Avrupa’da 3 gol atan, ligde de 2 gol, 2 asistle oynayıp bu sezon fark yaratan 31 yaşındaki, 3 Ekim’deki Kasımpaşa maçının ardından Ekvador Milli Takım kampına katılmıştı.

Cuma günü Bolivya’ya karşı forma giyen Valencia, ardından milli takımla Venezuela’ya uçtu ve cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanan Venezuela maçında sahada yer aldı. Fenerbahçeli golcü, ardından tekrar Ekvador’a döndü ve 15 Ekim Cuma günkü milli maç için Kolombiya’ya gidecek. Ekvador’a döndükten sonra da yaklaşık 15 saatlik uçuşla İstanbul’a gelecek olan Valencia, milli takım arasında yaklaşık 40 saatlik uçuş gerçekleştirmiş olacak.

Ekvadorlu futbolcu, Trabzon’a uçacak kafileye aynı gün yetişecek. 31 yaşındaki futbolcuya son durumu sorulacak ve Valencia kendini iyi hissetmesi halinde Trabzonspor’a karşı görev yapacak.

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