Vale kullandığı 4 milyonluk aracı perte çıkardı!
Vale kullandığı lüks araçla kaza yaptı. Kullanılmaz hale gelen araç böyle görüntülendi.
Bakırköy'de bir otel otoparkında meydana gelen olayda, bir vale, 4 milyon TL değerindeki bir aracı duvara çarptı. Olay, otelin otoparkında meydana geldi ve araç tamamen pert oldu.
Olay sonrası aracın kullanılamaz halde olduğu görülürken aracın son hali cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın - Aile
Keçiboynuzu kürü nedir? Özden gelen özelliğini sıralayacak olursak say say bitmiyor! Kürü yüksek kazanç sağlıyor