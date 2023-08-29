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Sosyal Medya Vale kullandığı 4 milyonluk aracı perte çıkardı!
Sosyal Medya

Vale kullandığı 4 milyonluk aracı perte çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:41:00 -

Vale kullandığı lüks araçla kaza yaptı. Kullanılmaz hale gelen araç böyle görüntülendi.

Bakırköy'de bir otel otoparkında meydana gelen olayda, bir vale, 4 milyon TL değerindeki bir aracı duvara çarptı. Olay, otelin otoparkında meydana geldi ve araç tamamen pert oldu.

Olay sonrası aracın kullanılamaz halde olduğu görülürken aracın son hali cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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