  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Vakıflar yüzlerce ihtiyaç sahibine destek oldu

Vakıflar Haftası dolayısı ile bir basın açıklaması düzenleyen Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce ihtiyaç sahibinin yanında olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:09:33 -
Vakıflar yüzlerce ihtiyaç sahibine destek oldu

Vakıflar Haftası dolayısı ile bir basın açıklaması düzenleyen Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce ihtiyaç sahibinin yanında olduklarını belirtti.


Karaca basın açıklamasını restorasyonu tamamlanan tarihi Gökmedrese’de gerçekleştirdi. Faaliyetlerinin yıl boyu devam ettiğini belirten Karaca, “Ramazan ayı münasebetiyle erzak yardımlarımız oldu. Yıl içerisinde ise 318 aileye gıda yardımı, 133 aileye muhtaç aylığı ve 438 öğrenciye burs imkanı sağladık. Gerek proje çalışması gerekse inşası ve restorasyonu devam eden eserlerimiz bulunmaktadır. 8 eserimizin restorasyon çalışması ve 10 eserimizin proje çalışması devam etmekte olup 11 eserimizin onarım çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan eserlerimizin açılışını yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz” dedi.


Karaca ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajını okudu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı